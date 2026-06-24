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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Münchweiler, Unfallflucht: Zeugen und Unfallbeteiligte gesucht - Motorradfahrer schwer verletzt

Münchweiler (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 13:55h musste ein schwarzer oder grauer Geländewagen mit Heppenheimer Kennzeichen einem auf der L493 von Münchweiler nach Silz laufenden, 23-jährigen Fußgänger ausweichen. Infolge dessen kam der SUV auf die Gegenfahrbahn und ein entgegenkommendes Fahrzeug musste stark abbremsen. Der wiederum auf dieses folgende Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Hierbei verletzte er sich der 56-jährige Motorradfahrer schwer an Schulter und Brust und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer kann Hinweise zu dem Heppenheimer Fahrzeug geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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