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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Motorradfahrer stürzt mi knapp 2 Promille

Leimersheim (ots)

Ein 65-jähriger Motorrad befuhr gestern die Landstraße 549 in Leimersheim. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich mehrere Schürfwunden zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass er deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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