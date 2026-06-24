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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrolle eines Wohnmobils: Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt

Germersheim (ots)

Die Polizei Germersheim führte gestern Verkehrskontrollen in der Josef-Probst-Straße durch. Dabei waren insgesamt 22 Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem wurde ein Wohnmobilfahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamte fest, dass die zum Führen des rund neun Tonnen schweren Wohnmobils erforderliche Fahrerlaubnis bereits seit Februar 2025 abgelaufen war. Gegen den 51-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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