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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim- Vermisstensuche mittels Polizeihubschrauber

Ilbesheim (ots)

Am Dienstagabend suchten Einsatzkräfte über mehrere Stunden im Bereich Ilbesheim nach einer vermissten Frau. An der Suche beteiligten sich unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Polizeibeamte. Die Vermisste konnte schließlich durch Passanten aufgefunden werden. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Valerie Jakob
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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