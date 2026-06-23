POL-PDLD: Ilbesheim- Vermisstensuche mittels Polizeihubschrauber
Ilbesheim (ots)
Am Dienstagabend suchten Einsatzkräfte über mehrere Stunden im Bereich Ilbesheim nach einer vermissten Frau. An der Suche beteiligten sich unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Polizeibeamte. Die Vermisste konnte schließlich durch Passanten aufgefunden werden. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.
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