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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl aus LKW

Germersheim (ots)

Am Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem LKW mehrere Wertgegenstände. Der LKW Fahrer belieferte einen Supermarkt in der Posthiusstraße, was die Täter ausnutzten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 8 und 10 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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