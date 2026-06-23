POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl aus LKW

Offenbach (ots) - Zu einem versuchten Wohnhauseinbruch kam es in der Nacht von Sonntag, 21.06.2026, auf Montag, 22.06.2026, in der Ortsgemeinde Offenbach. Bislang unbekannte Täter betraten im Zeitraum von 23:30 bis 02:00 Uhr das Grundstück eines Wohnhauses Im Pfarrgarten und versuchten sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt ins Innere zu verschaffen. Ein Eindringen in die Wohnräume gelang jedoch nicht, weshalb ...

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