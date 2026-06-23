POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl aus LKW
Germersheim (ots)
Am Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem LKW mehrere Wertgegenstände. Der LKW Fahrer belieferte einen Supermarkt in der Posthiusstraße, was die Täter ausnutzten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 8 und 10 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.
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