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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Impflingen - Berauscht unterwegs

Impflingen (ots)

Am 22.06.2026 wurde der Polizei Landau gegen 05:55 Uhr ein Audi-Fahrer mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Der 19-Jährige konnte im Bereich Impflingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als Grund für die auffällige Fahrweise könnte hier eine Beeinflussung in Betracht kommen. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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