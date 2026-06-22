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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Männer suchen unverschlossene Fahrzeuge

Wörth am Rhein (ots)

Am Samstagmorgen zogen zwei bisher unbekannte Täter durch die Dorschbergstraße in Wörth am Rhein und versuchten durch betätigen der Türgriffe unverschlossene Fahrzeuge zu finden. Bei zwei Fahrzeugen hatten die beiden Täter auch Erfolg und konnten hieraus Gegenstände entwenden. Bei dem ersten Fahrzeug entwendeten die beiden Täter Werkzeuge im Wert von etwa 100 Euro und bei dem zweiten Fahrzeug war das komplette Handschuhfach ausgeräumt. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter und konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Wörth bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-1802 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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