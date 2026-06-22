POL-PDLD: Kandel - Fahrer unter Drogeneinfluss

Jockgrim (ots) - Ein 22-jähriger Fahrradfahrer und eine 21-jährige Fahrradfahrerin befuhren am gestrigen Mittag die Hatzenbühler Straße in Jockgrim. Die 21-Jährige fuhr gegen 12.00 Uhr im Windschatten des 22-Jährigen und kam aus Unachtsamkeit mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad des 22-Jährigen. Hierdurch kam die 21-Jährige zu Fall und war für wenige Sekunden ohne Bewusstsein. Zur weiteren Abklärung wurde die ...

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