POL-PDLD: Kandel - Fahrer unter Drogeneinfluss
Kandel (ots)
Am Montagmorgen wurde ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer gegen 00.20 Uhr in der Goethestraße in Kandel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizisten betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen bei dem 18-Jährigen feststellen. Ein Urintest verlief auch positiv auf Cannabis. Dem 18-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe bei hiesiger Dienststelle entnommen. Ein dementsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 18-Jährigen eingeleitet.
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