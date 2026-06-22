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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Fahrer unter Drogeneinfluss

Kandel (ots)

Am Montagmorgen wurde ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer gegen 00.20 Uhr in der Goethestraße in Kandel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizisten betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen bei dem 18-Jährigen feststellen. Ein Urintest verlief auch positiv auf Cannabis. Dem 18-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe bei hiesiger Dienststelle entnommen. Ein dementsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 18-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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