Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Jockgrim (ots)

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer und eine 21-jährige Fahrradfahrerin befuhren am gestrigen Mittag die Hatzenbühler Straße in Jockgrim. Die 21-Jährige fuhr gegen 12.00 Uhr im Windschatten des 22-Jährigen und kam aus Unachtsamkeit mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad des 22-Jährigen. Hierdurch kam die 21-Jährige zu Fall und war für wenige Sekunden ohne Bewusstsein. Zur weiteren Abklärung wurde die 21-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei einer ersten Untersuchung konnte eine schwerere Verletzung bei der 21-Jährigen ausgeschlossen werden.

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