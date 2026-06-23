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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus_Zeugen gesucht

Offenbach (ots)

Zu einem versuchten Wohnhauseinbruch kam es in der Nacht von Sonntag, 21.06.2026, auf Montag, 22.06.2026, in der Ortsgemeinde Offenbach.

Bislang unbekannte Täter betraten im Zeitraum von 23:30 bis 02:00 Uhr das Grundstück eines Wohnhauses Im Pfarrgarten und versuchten sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt ins Innere zu verschaffen. Ein Eindringen in die Wohnräume gelang jedoch nicht, weshalb lediglich geringer Sachschaden entstand.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Nummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K43@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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