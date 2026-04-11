Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Wender verursacht Verkehrsunfall

Hauenstein (ots)

Am 11.04.2026, um 10.59 Uhr ereignete sich auf der B 10 in Höhe der Anschlussstelle Hauenstein ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22000,-- Euro.

Ein 67-jähriger Autofahrer hatte versucht, auf der B 10 zu wenden, nachdem er zuvor an der Ausfahrt Hauenstein von Pirmasens kommend, versehentlich vorbeigefahren war. Um auf der Kraftfahrtstraße zu wenden, bremste der Mann abrupt ab, um dann über die Abbiegespur der Gegenfahrbahn nach Hauenstein fahren zu können.

Ein dem Mann folgender Autofahrer konnte noch rechtzeitig abbremsen, einem weiteren folgenden Klein-Transporterfahrer, der auf seinem Fahrzeug und dem mitgeführten Anhänger insgesamt zwei Fahrzeuge geladen hatte, gelang dies jedoch nicht mehr. Er fuhr auf den zweiten PKW auf, dieser wiederum wurde anschließend auf das Auto des "Wenders" geschoben.

Die beiden Insassen im mittleren PKW mussten an der Unfallörtlichkeit erstversorgt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers und des unmittelbar folgenden Verkehrsteilnehmers mussten abgeschleppt werden.

Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

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