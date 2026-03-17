Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Zweifacher Diebstahl von Verkehrsschild

Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026 von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie am Montag, den 16.03.2026 von 08:25 bis 10:00 Uhr kam es in Dahn "Im Büttelwoog" jeweils zu einem Diebstahl eines Halteverbotsschilds mit dem Zusatzzeichen "Halteverbot wegen anstehender Markierungsarbeiten ab dem 18.03.2026, 07:00 Uhr". Hierbei entwendete der/die unbekannte Täter/in das Verkehrsschild samt dazugehörigem Schaftrohr und Fußplatte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 oder per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung zu setzen. |pidn

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