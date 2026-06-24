POL-PDLD: Germersheim - Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr
Germersheim (ots)
Gestern Morgen befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer den Kreisverkehr "An der Hexenbrücke" und verlor dabei offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt.
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