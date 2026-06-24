POL-PDLD: Germersheim - Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr

Landau (ots) - Am 23.06.2026 wurde der Polizei Landau gegen 22:55 Uhr eine Person gemeldet, welche den Betrieb von Geschäften in der Marktstraße stören würde. Die Person würde hierbei oberkörperfrei mit dem Fahrrad umherfahren. Der 30-Jährige Verantwortliche konnte in der Badstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei diesem wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert ...

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