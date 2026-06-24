Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betrunken auf dem Fahrrad

Landau (ots)

Am 23.06.2026 wurde der Polizei Landau gegen 22:55 Uhr eine Person gemeldet, welche den Betrieb von Geschäften in der Marktstraße stören würde. Die Person würde hierbei oberkörperfrei mit dem Fahrrad umherfahren. Der 30-Jährige Verantwortliche konnte in der Badstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei diesem wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daher qualifizierte er sich für eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

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