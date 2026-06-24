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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Mehrere Verkehrskontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag führte die Polizei Wörth mehrere Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet durch. Hierbei wurden neun Verkehrsteilnehmer verwarnt, da sie gegen das Haltegebot an einem Stopp-Schild verstießen, zwei Verkehrsteilnehmer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt, ein Verkehrsteilnehmer benutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon und ein weiterer Verkehrsteilnehmer hatte sein Fahrzeug falsch beladen. Weiterhin wurden insgesamt sieben Fahrzeugmängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen und fünf Verkehrsteilnehmer hatten die erforderlichen Dokumente nicht dabei, sodass sie eine Aufforderung erhalten haben, diese bei der Polizei vorzuzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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