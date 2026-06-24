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POL-PDLD: Landau/B10 - Überwachung des Nachtfahrverbots

POL-PDLD: Landau/B10 - Überwachung des Nachtfahrverbots
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Landau/B10 (ots)

Zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm gilt auf der B 10 zwischen Pirmasens und Landau in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr ein Fahrverbot für Lastkraftwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind lediglich der Anlieger- und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Landkreise. Viele Fahrer des Schwerverkehrs nutzen den Streckenabschnitt zur Nachtzeit verbotswidrig, um den rund 45 Kilometer langen Umweg über die Autobahn 6 zu umgehen und so Zeit sowie Transportkosten zu sparen. In der vergangenen Nacht (24.06.2026) führte die Polizei zwischen 02:20 Uhr und 03:27 Uhr entsprechende Kontrollen an der Anschlussstelle Landau-Nord durch. Hierbei wurden acht Lkw überprüft, deren Fahrer die erforderliche Berechtigung vorweisen konnten. Ein weiterer Lkw-Fahrer aus dem Ausland führte die Fahrt jedoch unberechtigt durch. Er musste vor Ort wenden und die B 10 in Fahrtrichtung A 65 verlassen. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet; er musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro hinterlegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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