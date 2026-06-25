Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Motorrad geht in Flammen auf

Hagenbach (ots)

Am gestrigen Nachmittag führte ein 39-jähriger Mann gegen 16:45 Uhr in der Industriestraße in Hagenbach eine Kontrollfahrt mit einem Motorrad nach einer Werkstattreparatur durch. Bei der Fahrt ging das Motorrad in Flammen auf. Der 39-Jährige konnte noch rechtzeitig und unverletzt von dem Motorrad absteigen. Das Motorrad konnte durch die dazu gerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurden ein Begrenzungszaun und die darunter liegenden Pflastersteine leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Ursache des Brandes dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.

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