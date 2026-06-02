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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde Wendewehrstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die beiden Täter gelangten über eine Balkontür auf das Grundstück und entwendeten hier neben zwei teuren E-Bikes auch diverses Werkzeug. Insgesamt hatte das Beutegut einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Bei der Tatausübung konnten die polizeibekannten Einbrecher fotografiert und somit identifiziert werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden Beamte der Polizeiinspektion Untsrut-Hainich einem Täter habhaft. Dieser wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in den polizeilichen Maßnahmen. Das bei dem Täter aufgefundende Beutegut konnte sichergestellt und an die Eigentümer herausgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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