Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Stichverletzungen nach Streit - Kripo ermittelt

Nordhausen (ots)

Am Montag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Einsatz am Sonntagnachmittag in der Uferstraße, bei dem ein 27-Jähriger durch Stiche verletzt wurde.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6285817

Nach Vorlage und Abstimmungen der Ermittlungsergebnisse mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen beantragte diese noch am Montagabend bei dem Amtsgericht Nordhausen die Untersuchungshaft des 23-jährigen Beschuldigten. Diesem wurde entsprochen, sodass er direkt im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

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