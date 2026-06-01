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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall mit Personenschaden

Südeichsfeld (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 249, zwischen Eigenrieden und Katharinenberg, zu einem Wildunfall, bei dem sich die Fahrerin eines PKW leicht verletzt hatte. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus verbracht und medizinisch verdorgt. Das Tier kreuzte zuvor die Fahrbahn und kollidierte frontal mit dem PKW. Das Wildschein verstarb vor Ort. Am Auto entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war wegen der Bergung des Fahrzeugs bis etwa 6.40 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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