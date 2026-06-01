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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Baucontainer auf Schulgelände

Leinefelde (ots)

Derzeit Unbekannte drangen auf einem Schulgelände in der Goethe Straße in einen abgestellten Baucontainer ein. Der Container wurde am Donnerstag durch den Berechtigten verschlossen. Am Montagmorgen stellte er fest, dass der Baucontainer aufgebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet worden sind.

Hinweise zu den Tätern und der Tat nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0134652

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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