Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Wohnanhänger

Bad Langensalza (ots)

In der Zeit vom Freitag bis zum Montag gelangte ein unbekannter Täter durch das Entfernen eines Fensters in einen abgestellten Wohnanhänger. Das Innere wurde durch den Unbekannten durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde muss im Verlauf der Ermittlungen geklärt werden. Das vor dem Wohnanhänger stehende Vorzelt wurde durch den Täter entwendet. Der Tatort befand sich in der Tonnaer Straße.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0134727

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