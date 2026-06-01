Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt in Birkungen - Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Birkungen (ots)

Am Sonntag rückte ein Volkswagen in den Fokus der Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld. Gegen 20.55 Uhr entschieden sich die Polizisten das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen und anzuhalten, woraufhin sich die 20-jährige Fahrzeugführerin, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, entschied zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stellte die Frau das Auto ab und trat die Flucht zu Fuß an, was jedoch nicht gelang. Sie und der 24-jährige Beifahrer hatten ihren Angaben nach, den Passat zuvor käuflich erworben und mit falschen Kennzeichen versehen, um den Eindruck zu erwecken, dass das Fahrzeug zugelassen sei. Demzufolge konnte für das Fahrzeug auch keine Pflichtversicherung vorgewiesen werden.

Die Fahrerin stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie ein Drogenvortest ergab. Es folgte eine Blutprobenentnahme an einem Klinikum.

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