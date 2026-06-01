Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unwetter verursacht Gasleck

Südeichsfeld (ots)

Am Sonntag zogen mehrere Unwetter durch Nordthüringen und verursachten neben schweren Regenfällen mit zeitweiligen Überschwemmungen auch Schäden in der Vegetation. Gegen 17 Uhr führten Windböen zum Entwurzeln eines Baumes in Diedorf. Dieser stürzte auf eine Gasverteilerstation und beschädigte diese. Hierdurch kam es zum Gasaustritt und einen umfangreichen Einsatz für Rettungs- und Polizeikräfte. Im Umkreis von etwa 200 Metern wurden die Anwohner evakuiert. Der Energieversorger konnte im Anschluss seine Instandsetzungsmaßnahmen durchführen.

Während der Störung an der Gasleitung kam es in den Ortschaften Diedorf, Heyerode und Wendehausen zu Versorgungsausfällen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell