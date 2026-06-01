PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unwetter verursacht Gasleck

Südeichsfeld (ots)

Am Sonntag zogen mehrere Unwetter durch Nordthüringen und verursachten neben schweren Regenfällen mit zeitweiligen Überschwemmungen auch Schäden in der Vegetation. Gegen 17 Uhr führten Windböen zum Entwurzeln eines Baumes in Diedorf. Dieser stürzte auf eine Gasverteilerstation und beschädigte diese. Hierdurch kam es zum Gasaustritt und einen umfangreichen Einsatz für Rettungs- und Polizeikräfte. Im Umkreis von etwa 200 Metern wurden die Anwohner evakuiert. Der Energieversorger konnte im Anschluss seine Instandsetzungsmaßnahmen durchführen.

Während der Störung an der Gasleitung kam es in den Ortschaften Diedorf, Heyerode und Wendehausen zu Versorgungsausfällen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 14:37

    LPI-NDH: Erneut Fensterbrett an Wahlkreisbüro beschmiert

    Nordhausen (ots) - Am 21. Mai berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine politisch motivierte Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro einer Abgeordneten des Thüringer Landtags. www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6279327 Am vergangenen Wochenende stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen eine weitere Schmiererei auf einem Fensterbrett des Büros fest. Mittels schwarzer Farbe wurden die ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 14:35

    LPI-NDH: Werbeplakate beschmiert

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Montag wurde bekannt, dass durch Unbekannte in der Dingelstädter Straße ein Werbeplakat einer Partei beschmiert wurde. Mit schwarzer Sprühfarbe wurde eine Schrift auf die Werbung aufgebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten aufgrund des Verdachtes der politisch motivierten Sachbeschädigung Ermittlungen ein. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 12:25

    LPI-NDH: Stichverletzungen nach Streit - Kripo ermittelt

    Nordhausen (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Uferstraße. In der Promenade an der Zorge hielten sich mehrere Männer in einer Gruppe auf, als aus dieser zwei Männer in Streit gerieten. Ein 23-Jähriger entnahm im Zuge des Streites aus einer mitgeführten Tasche eine Stichwaffe und wirkte auf sein Gegenüber, einen 27-Jährigen, ein. Dieser trug hiervon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren