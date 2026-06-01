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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Fensterbrett an Wahlkreisbüro beschmiert

Nordhausen (ots)

Am 21. Mai berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine politisch motivierte Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro einer Abgeordneten des Thüringer Landtags.

www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6279327

Am vergangenen Wochenende stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen eine weitere Schmiererei auf einem Fensterbrett des Büros fest. Mittels schwarzer Farbe wurden die Buchstaben PBA aufgebracht.

Durch Beamte der Nordhäuser Polizei wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes der politisch motivierten Sachbeschädigung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen nach soll sich die Tat zwischen Freitag 0.40 Uhr und 10 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0134698

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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