Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vorbildliche Ersthelfer!
Sondershausen (ots)
Eine 50-Jährige befuhr mit ihrem Rad am 30.05.2026 gegen 19 Uhr die Bergstraße in Richtung Güntherstraße, stürzte schwer und zog sich eine große Kopfplatzwunde zu. Einige Ersthelfer fanden sich ein und versorgten die verletzte Radfahrerin vorbildlich bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Das Fahrrad wurde bei dem Sturz ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.
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