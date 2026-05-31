LPI-NDH: Vorbildliche Ersthelfer!

Sondershausen (ots) - Unbekannte hatten Zugriff auf den Laptop einer 70-Jährigen erlangt. Sie sollte zur Freischaltung des Computers eine Hilfehotline anrufen. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, Zugriff auf das Konto zu bekommen und er überwies sich in Echtzeitüberweisung 499 Euro. Weiterhin überredete er die Frau, Geschenkkarten aus einem Geschäft zu holen, diese freizurubbeln und die Codes zu übermitteln. Der entstandene Schaden beläuft ...

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