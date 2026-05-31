Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kennzeichen geklaut
Sollstedt (ots)
Durch Unbekannte wurde im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Samstagmittag sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen eines Ford-Transporters entwendet. Das Fahrzeug war in der Gartenstraße abgestellt.
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