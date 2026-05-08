Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Schmierereien an Garage

Herbsleben (ots)

Am Freitag stellte der Besitzer einer Garage in der Ratiborstraße eine Kreidezeichnung an dem Tor fest. Hierbei handelte es sich um ein Hakenkreuz. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag 22 Uhr bis Freitag 7.55 Uhr. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen wegen des Verwendens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen ein.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0113965

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell