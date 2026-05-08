Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erfolgreiche Ermittlungen im Drogenmilieu

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Bad Langensalza (ots)

Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen gelang am Mittwoch ein Schlag gegen die Drogenszene im Unstrut-Hainich-Kreis. Nach vorangegangenen Ermittlungen konnten am Nachmittag gezielt drei Personen polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden, die eine mehr als unerhebliche Menge Betäubungsmittel bei sich führten. Hierbei kamen verschiedene Drogen zum Vorschein. Neben Marihuana wurden zudem auch erhebliche Mengen Metamphetamin, Haschisch, halluzinogene Pilze, Ecstasy und Bargeld aufgefunden, die auf das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln hindeuten. Alle drei Beteiligten, hierunter eine Frau im Alter von 40 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 35 und 43 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der ältere Mann auf freien Fuß gesetzt. Bei den beiden anderen Tätern beantragte die Staatsanwaltschaft Mühlhausen eine Untersuchungshaft. Den Anträgen wurde am Donnerstag am zuständigen Amtsgericht in Mühlhausen entsprochen, sodass die 40-Jährige und der 35-jährige Mann noch am selben Tag an Justizvollzugsanstalten überstellt wurden.

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