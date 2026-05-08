Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger erbeuten als falsche Bankmitarbeiter viel Geld

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte riefen unter der fingierten Angabe Bankmitarbeiter zu sein am Donnerstag mehrfach eine 55-Jährige in Nordhausen an. Hierbei wurden beharrlich persönliche Daten und Zugangsdaten erfragt, welche die Frau fälschlicherweise an die - wie sich später herausstellte - Betrüger herausgab. Dadurch, dass sich die Täter sich so in rechtwidriger Absicht Zugriff auf das Konto verschaffen konnten, lösten sie mehrfache Buchungen aus, sodass ein Vermögensschaden von einem hohen fünfstelligen Betrag eingetreten ist. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen leiteten Ermittlungen ein.

Die Polizei warnt erneut davor keine sensiblen und persönlichen Daten am Telefon an vermeintliche Mitarbeiter von Banken herauszugeben.

Lassen Sie sich nicht durch beharrliche Fragestellungen in die Enge treiben.

Seien sie stets skeptisch bei Telefonaten, die sie nicht imitiert haben, bei dem es um Geld und Wertsachen geht.

Legen Sie beim Anzweifeln der Rechtmäßigkeit des Anrufs auf.

Kontaktieren Sie selbst ihrer Hausbank bei Anliegen oder dem vermeintlichen Anruf eines Bankmitarbeiters.

Für weiter Präventionsangebote in Bezug auf Betrugsmaschen und Trickbetrüge steht für Sie die Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/96-1504 zur Verfügung oder folgen Sie dem Link auf: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

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