Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss
Nordhausen (ots)
Ein 40-Jähriger VW-Fahrer wurde Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße kontrolliert. Der hierbei durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es erfolgte neben einer Blutentnahme im Krankenhaus die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
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