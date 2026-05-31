LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bleicherode (ots) - Bereits Freitagmittag wurde am Breitscheidplatz eine 43-jährige VW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Darüber hinaus war die Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Pkw. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne ...

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