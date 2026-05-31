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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Nordhausen (ots)

Ein 40-Jähriger VW-Fahrer wurde Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße kontrolliert. Der hierbei durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es erfolgte neben einer Blutentnahme im Krankenhaus die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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