Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Freitagvormittag kontrollierten in der Göttinger Straße Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld einen E-Scooter und dessen 17-jährigen Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Elektrokleinstfahrzeug nicht die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt und Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer erstattet.
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