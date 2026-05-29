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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitagvormittag kontrollierten in der Göttinger Straße Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld einen E-Scooter und dessen 17-jährigen Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Elektrokleinstfahrzeug nicht die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt und Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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