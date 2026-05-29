Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Uder (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum 13. Mai 2026, 16.00 Uhr, und 14. Mai 2026, 10.18 Uhr, gewaltsam in eine Regelschule in der Straße An der Schule ein. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Fenster und Türen aufgebrochen bzw. beschädigt, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden ist.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach den Tätern.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574367100 bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0119259

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