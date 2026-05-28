Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch, gegen 23.40 Uhr, wurde in der Straße Langer Rasen ein 41-jähriger Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Pkw. Der Fahrer wurde für die Entnahme einer beweiserheblichen Blutprobe dem Krankenhaus zugeführt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

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