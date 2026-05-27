Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine Fahrerin mit einem grauen VW Tiguan beabsichtigte am Mittwoch, den 6. Mai 2026, gegen 7:00 Uhr, den Bürgermeister-Wolters-Platz/Knickhagen zu befahren. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer beachtete hierbei nicht die Vorfahrtsberechtige. Trotz eingeleiteter Vollbremsung durch die Geschädigte kam es zu einer Kollission und der VW Tiguan wurde am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in unbekannte Richtung weiter.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem Verursacher.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574367100 bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0111711

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