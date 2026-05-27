Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer
Mühlhausen/Thür. (ots)
Am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich An der Burg einen 21-jährigen Radfahrer. Dieser legte einen Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,76 Promille ab. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Radfahrer für die Entnahme einer beweiserheblichen Blutprobe dem Krankenhaus zugeführt. Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde entsprechend erstattet.
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