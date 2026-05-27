LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Greußen (ots) - Zwischen Rohnstedt und Clingen lagerten im Rahmen von Bauarbeiten Aluminiumverlegeplatten, die zu Zwecken der Schwerlasttransporte auf dem Erdreich verlegt werden, damit die Fahrzeuge nicht einsinken. Mehr als 130 dieser Platten wurden in der Zeit von Mittwoch, 20. Mai 2026 bis Dienstag, 26. Mai 2026, 14.30 Uhr von derzeit Unbekannten entwendet. Der entstandene Beuteschaden beträgt mehr als 230.000 Euro. ...

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