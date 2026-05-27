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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Mühlhausen/Thür. (ots)

Am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich An der Burg einen 21-jährigen Radfahrer. Dieser legte einen Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,76 Promille ab. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Radfahrer für die Entnahme einer beweiserheblichen Blutprobe dem Krankenhaus zugeführt. Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde entsprechend erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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