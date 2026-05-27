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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Kirchgandern (ots)

Zwischen dem 14. Mai 2026, 20 Uhr, und dem 15. Mai 2026, 7.00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Straße Büngen und entwendeten Kupferrohre im Wert von mehreren Tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach den Tätern.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574367100 bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0119820

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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