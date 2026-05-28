Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz
Sondershausen (ots)
Am Donnerstag, gegen 7:30 Uhr kontrollierten am Jechaer Weg Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen E-Scooter und dessen 37-jährigen Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz für den Scooter abgelaufen war. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt und Anzeige gegen Fahrer erstattet.
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