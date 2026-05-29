Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Eine 38jährige Fahradfahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr, die Löbnitzstraße in Richtung August-Bebel-Platz. Am Ende der Löbnitzstraße galt es gemäß der Beschilderung, für die Fahradfahrerin zum einen die Vorfahrt zu beachten und bei freier Fahrt nach links abzubiegen. Die Fahrradfahrerin fuhr indes geradeaus in Richtung August-Bebel-Platz, übersah die von links herannahende Straßenbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

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