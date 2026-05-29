Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse gestohlen

Sondershausen (ots)

Am Freitagvormittag wurde einer Geschädigten in der Hermann-Danz-Straße die Geldbörse entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei unbekannte Frauen unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der 88-jährigen Geschädigten.

Nachdem die unbekannten Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten, stellt die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0132413

Die Polizei rät: Gewähren sie fremden Personen nur nach sorgfältiger Prüfung den Zutritt zur Wohnung und bei Zweifeln verständigen sie Angehörige, Nachbarn oder die Polizei.

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