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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen 30.05.2026, gegen 08.32 Uhr, ereignete sich auf der L1140, Höhe Unterführung BAB 81 / AS Ludwigsburg-Süd ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 49-jährige Lenker eines VW Caddy missachtet die Fahrtrichtung seines Fahrstreifens und fährt nach links, wo er dann auf der Gegenspur mit der 39-jährigen Lenkerin eines entgegenkommenden Opel kollidiert. Der PKW Opel wird abgewiesen und kommt auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Beide Beifahrerinnen wurden leicht verletzt und kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 20.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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