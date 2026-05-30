Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Fahrschülerin verursacht Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, 29.05.2026 gegen 20:30 Uhr war eine Fahrschule mit einem Pkw BMW in Magstadt auf der Neuen Stuttgarter Straße unterwegs. An der Einmündung zur Weilemer Straße wollte die 34-jährige Fahrerin des Fahrzeugs nach rechts abbiegen. Hierbei verwechselte die Fahrschülerin mutmaßlich Gas- und Bremspedal und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolge dessen fuhr der Pkw über den Gehweg, touchierte eine Gebäudefassade, kollidierte mit einer Mülltonne und im weiteren Verlauf mit einem 43-jährigen Radfahrer auf dem Gehweg. Der Radfahrer wurde dadurch abgeworfen und kam einige Meter später zum Liegen. Der Pkw BMW kam nach dem Überfahren eines Verkehrszeichens schließlich an einem Laternenmast nach circa 15 Metern zum Stehen.

Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, sowie Mülltonne und Verkehrszeichen entstanden ein Sachschaden von insgesamt knapp über 50.000 Euro. Die am Laternenmast angebrachte Befestigung der Straßendekoration wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und musste durch die Feuerwehr gesichert werden, ebenso wie das beschädigte Verkehrszeichen.

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