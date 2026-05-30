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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen/Maichingen - 8-jähriger Radfahrer nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagabend gegen 19:45 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Berliner Straße / Schwenninger Straße in Maichingen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 8-jähriger Junge überquerte mit seinem Fahrrad den dortigen Fußgängerüberweg (mit Radschutzstreifen) und wurde hierbei mutmaßlich von einem 60-jährigen Opel-Fahrer übersehen, der in besagten Kreisverkehr einbiegen wollte. Bei der anschließenden Kollision wurde das Kind vom Rad abgeworfen und schwer verletzt. Der Opel-Lenker blieb unverletzt. Der 8-Jährige wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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