Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht im Holzweg

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (28.05.2026), gegen 19.00 Uhr dem Parkplatz des Neuen Friedhofs im Holzweg in Bietigheim-Bissingen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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