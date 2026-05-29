Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 72-Jährige von Unbekannten aus Auto heraus bestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einem Trickdiebstahl, den noch Unbekannte am Donnerstag (28.05.2026) gegen 12.15 Uhr in der Marienstraße in Sindelfingen verübten. Bei den Unbekannten handelt es sich um den Fahrer eines silbernen PKW, vermutlich ein Kombi, der eine Beifahrerin sowie eine Mitfahrerin auf der Rücksitzbank an Bord hatte. Darüber hinaus saß hinter der Beifahrerin ein Mädchen von etwa fünf bis sechs Jahren. Der PKW hielt zunächst neben einer 72 Jahre alten Frau an, die die Marienstraße in Richtung Mercedesstraße entlang ging. Die Beifahrerin sprach die 72-Jährige an, die schließlich das Mädchen auf der Rücksitzbank beschenken wollte. Als sie hierzu ihren Arm in den Wagen streckte, schoben die Personen im Fahrzeug Schmuck über ihr Handgelenk. Anschließend fuhren die Personen Richtung Mercedesstraße davon. Im weiteren Verlauf bemerkte die Frau, dass ihre Goldkette, im Wert von vermutlich mehreren Hundert Euro, fehlte. Es wird davon ausgegangen, dass die Personen im Auto die Kette stahlen.

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