PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Bremsbelag durchschlägt Windschutzscheibe - Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 53 Jahre alter Porsche-Lenker fuhr am Freitag (29.05.2026) gegen 07.00 auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 81 in Richtung Singen. Kurz vor der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost durchschlug plötzlich ein Bremsbelag einer Sattelzugmaschine die Windschutzscheibe des Porsches. Das Fahrzeugteil wurde zunächst vom Lenkrad abgefangen, prallte aber anschließend in das Gesicht des 53-Jährigen.

Der Porsche-Lenker verließ die Autobahn bei der nächsten Möglichkeit und bat an einer Tankstelle um Hilfe. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an dem Porsche wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Bremsbelag zu einer Sattelzugmaschine des Herstellers Mercedes, Modell Actros gehören. Ob dieser bereits auf der Fahrbahn lag und hochgeschleudert wurde oder ein Sattelzug diesen unmittelbar zuvor verlor, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 13:49

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht im Holzweg

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (28.05.2026), gegen 19.00 Uhr dem Parkplatz des Neuen Friedhofs im Holzweg in Bietigheim-Bissingen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:09

    POL-LB: Sindelfingen: Motorradlenker schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde ein 47 Jahre alter Motorradlenker am Donnerstag (28.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 22.40 Uhr nahe Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 47-Jährige fuhr die Landesstraße 1188 von Sindelfingen in Richtung Glemseckstraße entlang. Zur selben Zeit bog eine 47 Jahre alte Person mit einem Mercedes von der ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 10:53

    POL-LB: Böblingen: 34-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagmorgen (28.08.2026) ereignete sich kurz vor 07.00 Uhr ein Unfall in der Stuttgarter Straße auf Höhe des Freibades in Böblingen, bei dem ein 34 Jahre alter S-Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Radfahrer soll zunächst den Radweg entlang der Stuttgarter Straße von der Panzerstraße kommend befahren haben, um auf Höhe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren