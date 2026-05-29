Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Bremsbelag durchschlägt Windschutzscheibe - Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 53 Jahre alter Porsche-Lenker fuhr am Freitag (29.05.2026) gegen 07.00 auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 81 in Richtung Singen. Kurz vor der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost durchschlug plötzlich ein Bremsbelag einer Sattelzugmaschine die Windschutzscheibe des Porsches. Das Fahrzeugteil wurde zunächst vom Lenkrad abgefangen, prallte aber anschließend in das Gesicht des 53-Jährigen.

Der Porsche-Lenker verließ die Autobahn bei der nächsten Möglichkeit und bat an einer Tankstelle um Hilfe. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an dem Porsche wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Bremsbelag zu einer Sattelzugmaschine des Herstellers Mercedes, Modell Actros gehören. Ob dieser bereits auf der Fahrbahn lag und hochgeschleudert wurde oder ein Sattelzug diesen unmittelbar zuvor verlor, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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