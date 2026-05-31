Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (30.05.2025) kam es gegen 23:10 Uhr an der Tierheimkreuzung in Böblingen zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Hierbei befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes-Benz die K1077 aus Richtung Böblingen kommend in Fahrtrichtung Ehningen. Zur selben Zeit befuhr eine 25-jährige Fahrerin eines Pkw Opel mit drei weiteren weiblichen Insassen die Schickardstraße in Richtung der Auffahrt zur B 464. Die Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich war zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet bzw. zeigte gelbes Blinklicht an. Die Verkehrsregelung erfolgte über die dortigen Verkehrszeichen. Der Pkw Mercedes-Benz fuhr bevorrechtigt in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem sich bereits in der Kreuzung befindlichen Opel. Die Fahrerin des Opels hatte kurz zuvor die Vorfahrt des Mercedes-Benz missachtet. Durch die Kollision überschlug sich der Opel und kam auf dem Dach zum Liegen. Eine weitere 19-jährige Lenkerin eines Pkw Seat, die mit einer 31-Jahre alten Beifahrerin unterwegs war, näherte sich ebenfalls dem Kreuzungsbereich, erkannte die beiden verunfallten Pkw zu spät und fuhr auf diese auf. Drei Personen wurden schwer, vier Personen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Im Opel zogen sich sowohl dessen Fahrerin als auch eine Mitfahrerin schwere Verletzungen zu. Ebenso schwer verletzt wurde die 31-jährige Beifahrerin des Seat. Alle anderen Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Im Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Straßenmeisterei. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet. Die Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte bis zu sechs Streifen im Einsatz. Gegen 04:50 Uhr konnte die Unfallstelle wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

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