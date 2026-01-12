Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Einbruchsversuche, Unfall, Sachbeschädigung, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Murrhardt: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Hintertür einer Gaststätte in der Bahnhofstraße aufzuhebeln. Dies bemerkte der Pächter der Gaststätte, welcher sich noch im Inneren aufhielt. Als dieser laut rief, flüchteten die Täter. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach: Versuchter Tankstelleneinbruch

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten am Sonntag um kurz nach 03:00 Uhr in ein Tankstellengebäude in der Esslinger Straße zu gelangen. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter. Sie gelangten nicht ins Gebäude. Es entstand noch nicht bezifferbarer Sachschaden. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 bei der Polizei zu melden.

Fellbach: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum von Donnerstag, 08.01., 11:00 Uhr und Sonntag, 12:30 Uhr die Beifahrerseite eines VW Caddy. Der VW war in der Gartenstraße ordnungsgemäß geparkt. Die unbekannten Vandalen hinterließen einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Unfall - Kastenwagen auf B14 gedreht

Ein 25-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Sonntag, gegen 08:50 Uhr die B14 aus Stuttgart kommend in Richtung Anaschlussstelle Fellbach-Süd. In einer langgezogenen Linkskurve kam der 25-Jährige alleinbeteiligt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Der Renault-Fahrer versuchte sein Fahrzeug sodann wieder auf die Fahrbahn lenken, kam dabei jedoch ins Schleudern. Der Renault drehte sich, kollidierte mit der Leitplanke und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Am Renault entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum zwischen Dienstag (06.01.2026) und Sonntag (11.01.2026) verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Wohnhaus im Masurenweg und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde ein niederer vierstelliger Bargeldbetrag sowie ein MacBook Air gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr kam es in der Beinsteiner Straße zu einem Fahrzeugbrand. Ein Mercedes-Fahrer wurde während der Fahrt von einem anderen Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass aus seinem Auspuff Flammen schlagen, woraufhin dieser den Pkw am rechten Fahrbahnrand abstellte. Kurz darauf stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen kam mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort und löschte den brennenden Pkw. Der Schaden am Auto und an der Fahrbahn wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt. Die Straße musste während des Einsatzes für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt werden.

