POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 11.01.2026

Fellbach: Bus kollidiert mit Pkw

Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr kam es im Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Waiblingen zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw. Der 66-jährige Busfahrer wollte von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln und übersah dabei den 49-jährigen Mercedes Fahrer. Es wurde niemand verletzt. Am Reisebus entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Am Mercedes C 220 lag der Schaden bei ca. 5.000 Euro.

Berglen: Pkw überschlägt sich wegen glatter Straße

In der Belchenstraße kam es am Samstagabend gegen 19:00 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich ein 23-jähriger mit seinem Daihatsu Sirion überschlug. Der Fahrer blieb aber unverletzt. Ursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn gewesen sein. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Waiblingen: Unfall mit drei Pkw auf L1193

Auf der Alten Bundesstraße (L1193) kam es Samstagnachmittag gegen 13:59 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 21-jähriger VW-Fahrer übersah die verkehrsbedingt langsam fahrenden Fahrzeuge vor ihm und fuhr auf ein Mercedes Marco-Polo auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf den vor ihm stehenden Peugeot 508 geschoben. Durch den Unfall wurde eine 14-Jährige Beifahrerin im VW Golf schwer verletzt. Jeweils eine Beifahrerin im Mercedes (39 Jahre) und im Peugeot (45 Jahre) wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

Waiblingen: Einbruch in Wohnung

Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr kam es in der Kernenstraße zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Die Bewohnerin überraschte vermutlich den Täter, welcher unerkannt flüchten konnte. Er hatte zuvor die Terrassentür aufgehebelt. Aus der Wohnung wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Schaden an der Terrassentür beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Rems-Murr-Kreis: Witterungsbedingte Unfälle im Rems-Murr-Kreis

Vom 10.01.2026 um 13:00 Uhr bis zum 11.01.2026 um 09:00 Uhr wurden der Polizei vier witterungsbedingte Unfälle gemeldet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 15.500 Euro.

