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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart BAB 81 Autobahnkreuz Stuttgart: VU mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 05:30 Uhr befuhr der 29-Jährige Lenker eines Audi Q4 Sportsback, das Autobahnkreuz Stuttgart. Er kam von der BAB 81, aus Richtung Sindelfingen und wollte auf die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. In der Überleitung kam der Audi alleinbeteiligt, nach links, von der Fahrbahn ab. Im Grünbereich kollidiert der Audi mit einem Baum. Der Audi überschlägt sich und bleibt auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrzeugführer wird in seinem Fahrzeug eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss kommt der Fahrzeugführer schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Als Unfallursache wird Übermüdung angenommen. Der Audi erleidet einen wirtschaftlichen Totalschaden und muss geborgen werden. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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